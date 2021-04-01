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المديرية العامة للطيران المدني تنفي إعطاء الأولوية لهبوط طائرة على متنها نائب لبناني

1 - أبريل - 2021
مطار بيروت

مطار بيروت

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نفت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي ما أوردته إحدى المواقع الإعلامية و ادعائها عن تأخير رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية pegasus آتية من إسطنبول وإعطاء الأولوية لهبوط طائرة أخرى على متنها النائب فؤاد مخزومي.

ففي هذا السياق اكدت المديرية العامة للطيران المدني ان برج المراقبة في المطار لا يتعامل مع هبوط الطائرات حسب الركاب وان تحديد الأولويات في الهبوط يعود للمراقب الجوي استنادا الى معطيات فنية بحتة.

وللدقة وبعد مراجعة برج المراقبة ، تبين ان تأخر طائرة pegasus التركية بالهبوط كان بسبب طلب قائد الطائرة من المراقب الجوي الى حين تحسن الأحوال الجوية.

وتجدر الإشارة أيضا الى ان النائب فؤاد مخزومي لم يكن اصلا على متن الطائرة الخاصة الآتية من دبي بل انها كانت خالية من الركاب .
ان المديرية العامة للطيران المدني تطلب من وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل اي خبر او معلومة تتعلق بالطيران المدني.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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