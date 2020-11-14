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المديرية العامة للنفط : المحاولات الحثيثة لصيانة خط النفط في العبدة لم تنجح بوقف الانسياب

منذ ساعة واحدة
آثار التسرب النفطي في العبدة

آثار التسرب النفطي في العبدة

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أعلنت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه في بيان عاجل حول التسرب النفطي في منطقة العبدة عكار؛ ان ورش الطوارئ ومحاولاتها الحثيثة المستمرة منذ صباح اليوم لصيانة الخط لم تنجح في وقف انسياب مواد النفط الخام الممزوجة بالمياه من الخط القديم الذي يربط لبنان بالعراق المتوقف منذ ٤٠ عاما على التوالي.

واذ أكّدت انها طلبت من جميع الفرق الفنية المتوفرة في المنشآت بما فيها الاستعانة بالمتخصصين من منشآت النفط في الزهراني لتوفير حلول تقنية عاجلة تحد من أي تلوث متوقع، وقامت على الفور الاتصال بجميع الأجهزة المعنية لا سيما الجيش اللبناني ووزارة البيئة، مع الاشارة الى ان فرق الدفاع المدني حضرت الى الموقع وتفقدت حجم البقعة النفطية وتتابع عن كثب جميع المراحل، أهابت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه جميع المعنيين التعاون التام من موقع المسؤولية الوطنية واعدةً انها ستضع الرأي العام ووسائل الاعلام تباعا بآلية الحلول التي تم تبنيها واعتمادها.

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