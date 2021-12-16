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المدير الإقليمي للبنك الدولي: الأموال ستدفع في أول السنة المقبلة

16 - ديسمبر - 2021
ساروج كومار

ساروج كومار

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التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه صباح الوم في السرايا الحكومية.

وأشار كومار جاه الى انه “وضع الرئيس ميقاتي في صورة التسجيل على منصة “برنامج الحماية الاجتماعية”، ونسبته، وشفافية ووضوح العملية التي ستليها مرحلة التدقيق بالاسماء قبل المباشرة بالدفع قريبا” .

واضاف أنه اطلع الرئيس ميقاتي على المشاريع التي يتم العمل عليها خاصة مع وزارة الطاقة في ما يتعلق بالاصلاحات المطلوبة لقطاع الطاقة وتوليد الكهرباء، ووضعه في صورة البرامج الممولة للبنان وتتضمن عدة مشاريع معلنا بأن هناك أموال ستدفع في اول السنة المقبلة”

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