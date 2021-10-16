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المدير التنفيذي لصندوق النقد يزور لبنان الأسبوع المقبل

16 - أكتوبر - 2021
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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أعلنت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية في بيان، أن “المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي – والممثل لمجموعة الدول العربية بما فيها لبنان لدى المجلس التنفيذي للصندوق الدكتور محمود محيي الدين، يبدأ الاسبوع المقبل زيارة للبنان، ضمن جهود التعاون بين لبنان والصندوق بشأن خطة الدولة للتعافي الاقتصادي”.

وبحسب البيان، فإن الزيارة “تهدف إلى بحث أولويات كبار المسؤولين اللبنانيين في المجالات الاجتماعية والانسانية والاقتصادية والمالية ضمن خطة التعافي”.

ومن المقرر أن يلتقي محيي الدين خلال الزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة رئيس لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي.

كما، يلتقي وزير المالية الدكتور يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وزير الطاقة وليد فياض، وسيلتقي في مستهل اجتماعاته حاكم مصرف لبنان رياض سلامه.

وكان محيي الدين أكد في حوار لوكالة “أنباء الشرق الأوسط”، أن “وجود حكومة كاملة الصلاحيات هو شرط أساسي لبدء المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد”، مؤكدا أن “التوصل لاتفاق بين الدولة اللبنانية والصندوق يعني حصول لبنان على تمويل، كما يفتح أمامها الباب للحصول على تمويل آخر من جهات ومؤسسات دولية، ويعيد الثقة في الاقتصاد اللبناني وقدرته على التحرك، ويفتح المجال للاستثمار والتجارة بشكل منتظم والتشغيل للمتعثرين”.

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