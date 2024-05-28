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المدير العام لـ"الالكسو" يقدم رسالة شكر لوزير الثقافة

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 28 - مايو - 2024 9:49 صباحًا
وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى

وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى

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قدم المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” الدكتور محمد ولد أعمر رسالة شكر وامتنان، لوزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، على خلفية استقباله بحفاوة وحسن التنظيم خلال الاحتفال الرسمي الذى تم يوم الجمعة الماضي، في مدينة طرابلس بمناسبة اعلانها عاصمة للثقافة العربية لعام 2024.

ولفت المدير العام للالكسو في رسالته الى ان “الاحتفالية التي جرت في 24 من الشهر الحالي ،راقية ومتميزة وثرية بالفقرات ومحكمة التنظيم”، معربًا عن تمنياته “بمناسبة هذه التظاهرة الثقافية وفق ما تضمنت رسالته: “التوفيق في إنجاح مختلف الفعاليات والأنشطة حتى تظهر مدينة طرابلس بالحلة التي تليق بها والتي قد ميزتها عبر العصور ،وحتى تظل طرابلس عروس لبنان مُحتفى بها على مدار سنة 2024”.

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