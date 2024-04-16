المدير العام للتنظيم المدني: للانطلاق بتفعيل عجلة التطوير صوناً لخدمة المواطنين

دعا المدير العام للتنظيم المدني المهندس علي رمضان، جميع رؤساء دوائر التنظيم المدني في مراكز المحافظات والاقضية الى اجتماع توجيهي في مبنى المديرية العامة للتنظيم المدني في وزارة الاشغال العامة والنقل، وذلك في اطار حرص الوزارة على مصالح المواطنين ، وإنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة وشفافية مطلقة، وبتوجيه من وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية.

واكد رمضان خلال الاجتماع، أن “المديرية العامة للتنظيم المدني، لديها التوجيه والقرار معاً على الاستمرار باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات ضمن الامكانات المتاحة ،وتحت سقف القوانين ، لتفعيل العمل في جميع دوائر التنظيم المدني و تسهيل امور المواطنين وإنجاز معاملاتهم بالسرعة و الدقة و الشفافية ضمن ضوابط القانون و الانظمة المرعية الاجراء”.

ولفت الى أن “الوزير حمية لديه من الاهتمام والمتابعة الكفيلين بتفعيل عجلة الانطلاق بمسيرة التطوير والاصلاح في التنظيم المدني” مشيراً ألى ” ان تحديث الادارة و مكننتها و تطويرها هي من الاهداف التي نضعها نصب اعيننا في المرحلة القريبة المقبلة”، مؤكدا في هذا السياق ان “المسيرة التطويرية لا يمكن ان تتم الا بترشيق الادارة و تنقيتها من كل الشوائب التي يمكن ان تعيق عملية الاصلاح فيها ، وسواء كان ذلك على صعيد العنصر البشري و كفاءته و مناقبيته الوظيفية او على صعيد التجهيز وتوحيد انماط العمل والتنسيق مع الادارة المركزية من اجل التطوير والتحديث، هذا فضلا عن ضرورة اقتراح ما يلزم من القوانين و التشريعات التي من شأنها ان تجد الحلول لمعوقات تراخيص البناء و المشاكل العقارية”.

وختم رمضان داعيا “جميع المدراء في مراكز المحافظات والاقضية الى ضرورة العمل والالتزام بتطبيق القانون والعدل بين جميع المواطنين من دون تفرقة” ، موضحا ان “التشكيلات الوظيفية هي مسار اصلاحي قد بدأ و سيستمر في مختلف المراكز حيث يتوجب ذلك، وبما يؤمن انضباط العمل الوظيفي، والهدف يتمثل فقط في تأمين الخدمة الافضل لجميع المواطنين، ولا شيء سواه”.