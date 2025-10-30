الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المدير العام للدفاع المدني يلتقي نواباً وجمعيات وبلديات لتعزيز الدعم والجهوزية المجتمعية

منذ 47 دقيقة
المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش مع النائبين محمد سليمان وسجيع عطية

المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش مع النائبين محمد سليمان وسجيع عطية

A A A
طباعة المقال

استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، في مكتبه عدداً من الشخصيات والوفود بهدف تعزيز الدعم لمراكز الدفاع المدني ورفع جاهزيتها لخدمة المواطنين.

في هذا الإطار، التقى خريش النائبين محمد سليمان وسجيع عطية، حيث تم البحث في سبل دعم مراكز الدفاع المدني وتعزيز قدراتها الميدانية.

كما استقبل رئيس جمعية “جاد” جوزف الحواط على رأس وفد من الهيئة الإدارية للجمعية، وتم خلال اللقاء عرض مشاريع الجمعية ونشاطاتها التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، مع دعوة خريش لزيارة متحف الجمعية المتخصص بمخاطر الإدمان في جبيل. وتم البحث في إمكان التعاون بين الدفاع المدني والجمعية لتنظيم ورش عمل وأنشطة توعوية مشتركة تعزز الوعي المجتمعي تجاه آفة الإدمان.

كذلك استقبل خريش رئيس جمعية “إرادة” لؤي ملص وأعضاء الجمعية، حيث تم بحث تقديم الدعم لمراكز الدفاع المدني تقديراً لجهود العناصر في حماية الأرواح والممتلكات. وأشاد خريش بالمبادرة التي تعكس شراكة حقيقية بين المجتمع المدني والمديرية العامة.

كما التقى خريش رئيس بلدية بشامون عزت عيد ونائبه جورج عازار، وتم البحث في تعزيز التعاون بين المديرية والبلدية في مجالات السلامة العامة ودعم مراكز الدفاع المدني في المنطقة.

هذا النشاط يأتي في إطار حرص الدفاع المدني على تعزيز جهوزيته والتعاون مع المجتمع المدني والبلديات لضمان سلامة المواطنين وخدمتهم على أفضل نحو.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

النائب طه ناجي
النائب ناجي يندد بالاعتداءات الإسرائيلية ويدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته
رابطة موظفي الإدارة العامة
الرئيس بري يستقبل وفد موظفي الإدارة العامة لمتابعة تحسين الرواتب وتثبيت المتعاقدين
وزارة الطاقة
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة لشهر تشرين الأول 2025

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد
ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
مدرسة -تعبيرية
توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي باتت تأخذ حيزاً كبيراً من حياة البشر
دراسة صادمة تحذر.. هكذا يقع البشر بفخ روبوتات الذكاء الاصطناعي!