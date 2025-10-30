المدير العام للدفاع المدني يلتقي نواباً وجمعيات وبلديات لتعزيز الدعم والجهوزية المجتمعية

المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش مع النائبين محمد سليمان وسجيع عطية

استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، في مكتبه عدداً من الشخصيات والوفود بهدف تعزيز الدعم لمراكز الدفاع المدني ورفع جاهزيتها لخدمة المواطنين.

في هذا الإطار، التقى خريش النائبين محمد سليمان وسجيع عطية، حيث تم البحث في سبل دعم مراكز الدفاع المدني وتعزيز قدراتها الميدانية.

كما استقبل رئيس جمعية “جاد” جوزف الحواط على رأس وفد من الهيئة الإدارية للجمعية، وتم خلال اللقاء عرض مشاريع الجمعية ونشاطاتها التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، مع دعوة خريش لزيارة متحف الجمعية المتخصص بمخاطر الإدمان في جبيل. وتم البحث في إمكان التعاون بين الدفاع المدني والجمعية لتنظيم ورش عمل وأنشطة توعوية مشتركة تعزز الوعي المجتمعي تجاه آفة الإدمان.

كذلك استقبل خريش رئيس جمعية “إرادة” لؤي ملص وأعضاء الجمعية، حيث تم بحث تقديم الدعم لمراكز الدفاع المدني تقديراً لجهود العناصر في حماية الأرواح والممتلكات. وأشاد خريش بالمبادرة التي تعكس شراكة حقيقية بين المجتمع المدني والمديرية العامة.

كما التقى خريش رئيس بلدية بشامون عزت عيد ونائبه جورج عازار، وتم البحث في تعزيز التعاون بين المديرية والبلدية في مجالات السلامة العامة ودعم مراكز الدفاع المدني في المنطقة.

هذا النشاط يأتي في إطار حرص الدفاع المدني على تعزيز جهوزيته والتعاون مع المجتمع المدني والبلديات لضمان سلامة المواطنين وخدمتهم على أفضل نحو.