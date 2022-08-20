السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
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المدير العام للدفاع المدني يُشرف على عمليات إخماد الحريق في أعالي كسروان

منذ 3 دقائق
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أعلن الدفاع المدني في بيان، أن “المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار يشرف، في هذه الاثناء، على عمليات الإطفاء المستمرة منذ ليل الجمعة 19 آب في الأحراج الممتدة بين بلدتي بسكنتا وباكيش في أعالي كسروان”.

وقد استُقدمت التعزيزات من مراكز متعددة في جبل لبنان والمتن والمناطق المجاورة، للتمكن من السيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها الى المنازل والمساحات الحرجية المجاورة، بمؤزارة طوافات القوات الجوية في الجيش.

وأكد العميد خطار أن “العناصر سيتابعون العمل إلى حين الانتهاء من كافة مراحل الإطفاء والتبريد منعًا من تجدد الحريق أو امتداده”.

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