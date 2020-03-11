المدير العام للضمان حدد في مذكرة تعرفة الفحص المخبري للكورونا والمستشفيات المعتمدة للتشخيص
اصدر المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة تتعلق بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا، محدداُ “تعرفة الفحص المخبري لفيروس كورونا بسعر 000 150 ل.ل كحد أقصى”.
مشيراً الى ان “الى ضرورة اعتماد الضوابط التالية التي يتوجب على طبيب الطوارئ في المستشفيات والمراكز الطبية التقيد بها لإجراء هذا الفحص على أن ينظم تقرير خطي بالحالة الطبية المحتمل إصابتها بالكورونا (حرارة مرتفعة، سعال حاد، وجع رأس مؤلم جداً، وضيق التنفس الحاد)”.
وتعتمد المستشفيات والمختبرات التالية لإجراء فحص الكورونا (المستشفى الجكومي، ومستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، مستشفى القديس جاورجيوس، ومستشفى رزق – الجامعة اللبنانية الأميركية، وأي مستشفى آخر متعاقد مع الصندوق يعتمد من قبل وزارة الصحة العامة”.