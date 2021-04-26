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المدير العام لوزارة الزراعة يطمئن: الأمور تحت السيطرة على خط مكافحة أسراب الجراد

26 - أبريل - 2021
المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود

المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود

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طمأن المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود الى أن الأمور تحت السيطرة على خط مكافحة أسراب الجراد، كاشفاً أن الوزارة، وبالتعاون مع وزارة الدفاع وقيادة الجيش اللبناني، تعمل على رش المبيدات منذ الصباح في جرود الهرمل.

وأوضح أنه يتم الكشف على المناطق التي يُبلغ بوجود حشرات الجراد فيها، داعياً المواطنين الى التبليغ والتواصل مع وزارة الزراعة على الخط الساخن في حال وجود هذه الحشرات في مناطقهم.

ولفت، في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI، الى أن الوزارة تتعاون مع البلديات على رش المبيدات غير المؤذية في المناطق المناطق السكنية وبين البيوت.

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