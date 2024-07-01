المرتضى استقبل النائب طرابلسي: لنحافظ على بلدنا واحةَ سلام وأرضَ حوار بين الثقافات

إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه بالمكتبة الوطنية في بيروت، النائب الدكتور عدنان طرابلسي، وعرض معه شؤوناً عامة، وأكد معه على “وجوب التمسّك بالوحدة الوطنية والسعي الى تصفية القلوب والنوايا بين اللبنانيين لا سيما وان اعداء الانسانية يتربصون بنا ويتحيَّنون الفرصة المناسبة للانقضاض على لبنان، الذي تشكل ميزاته الطبيعية والاجتماعية تحدياً اخلاقياً لهذا الكيان المغتصب. لذلك علينا أن نفوّت على عدوّنا هذه الفرصة، باتحادنا وتضامننا والالتفاف حول عناصر قوتنا المادية والروحية، لنحافظ على بلدنا واحةَ سلام وأرض حوار بين الثقافات”.

وقال المرتضى: “لبنان ليس لقمة سائغة واي مغامرة من العدو ستجلب النهاية للكيان”.

كما تطرقا الى “الافتراءات والفبركات الإعلامية السيئة تجاه لبنان التي تحصل من قبيل الحرب النفسية ولمحاولة التأثير سلباً على اقتصاده السياحي”.

وتوافقا على أن “ليس للبنانيين خيار آخر الاّ ان يكونوا معا، لأن تشرذمَهم ضياعٌ للحاضر وخسارةٌ للمستقبل”.