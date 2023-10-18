المرتضى: اليوم موعد لثورة عالميّة ضد كيان الشرّ وداعميه

اعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، أنّ “اليوم يجب أن يكون موعدًا لثورة عالمية تضجّ فيه أصوات الأحرار في كلّ أصقاع الدنيا، في كل مدن الأرض، لتعلن مساندتها للحق وفلسطين وأهلها الصامدين وشهدائها الأبرار، وإدانتها لكيان الشرّ وداعميه كلّ داعميه وعلى رأسهم الولايات المتحدة ورئيسها بايدن”.

المرتضى أشار عبر على منصة “إكس”، إلى أنّه “لولا دعم بايدن وتحريضه ما كان نتنياهو ليمضي قدمًا في ارتكاباته الدموية”.

وختم قائلًا إنّ “دماء الشهداء في أعناق اسرائيل وداعميها والمصرّين على التمادي في التطبيع معها”.