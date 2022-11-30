المرتضى بحث في طلبات إعادة النظر في هدم وترميم أبنية تراثية

ترأس وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، اجتماعا للجنة الاستشارية المكلفة دراسة طلبات إعادة النظر في هدم وترميم أبنية تراثية، وهي تضم كلا من المهندسين نبيل عيتاني، منى حلاق، فراس مرتضى، انطوان فشفش، وائل عساف، عثمان الزهر، وحبيب صادق.

وبحث المجتمعون في التقييم ودراسة الملفات، وأعطى الوزير توجيهاته للتأكد من بيان كل المعطيات التي تلتزم معايير المباني التراثية وفق المرسوم رقم 9501/2022 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 29 تاريخ 7-7-2022 ااذي يكفل حصول المساواة في التزام معايير موحدة والتي تتعامل مع ضرورة تقديس الملكية الفردية المصانة بموجب الدستور.

كما ونوقشت خلال الاجتماع آليات كثيرة لسبل الحفاظ على الابنية في شكل يحفظ ذاكرة المجتمع والتاريخ، بناء لمرسوم تحديد معايير قيد الممتلكات الثقافية غير المنقولة والموجبات الناشئة عن هذا القيد، وبخاصة المادة الثالثة منه لبيان المعيار التراثي للممتلك الثقافي الغير منقول والذي يستدل عليه من خلال تمتعه بأحد العناصر أوالقيَم الآتية:

أ – القيمة التاريخية: بمؤشّريها الزمني والمعنوي

ب – القيمة المعمارية

ج – القيمة المدينية

د – القيمة التقنية والفنية

ه – القيمة الثقافية الاجتماعية

و – القيمة الوظيفية