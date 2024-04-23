الثلاثاء 14 شوال 1445 ﻫ - 23 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المرتضى بحث مع سفير تونس مشاركة بلاده ضمن فعالية طرابلس

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2024 6:56 مساءً
A A A
طباعة المقال

إستقبل  وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، سفير تونس في لبنان بوراوي الامام، في مكتبه في المكتبة الوطنية – الصنائع، حيث  أبلغ وزير الثقافة اعتزام تونس المشاركة في إحياء فعاليات طرابلس “عاصمة للثقافة العربية للعام الحالي من خلال تنظيم اسبوع ثقافي تونسي خلال السداسي الثاني لسنة 2024، ويكون مناسبة لابراز الرصيد الثقافي الثري والمشترك بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، رحّب المرتضى بالمشاركة التونسية وشدد على اهمية تفعيل  التعاون المثمر القائم بين البلدين في المجال الثقافي ومجالات اخرى عديدة، مما يعكس متانة العلاقات واواصر الأخوة العريقة بين البلدين والشعبين الشقيقين التونسي واللبناني،
وجدد وزير الثقافة بمناسبة هذا اللقاء توجيه الدعوة لنظيره التونسي للمشاركة في حفل افتتاح طرابلس عاصمة الثقافة العربية في 24 الشهر المقبل .

كما تطرّق اللقاء الى تطورات الاوضاع في البلدين والتحديات التي يواجهانها.

    المزيد من أخبار لبنان

    هل يشارك نواب المعارضة في جلسة التمديد؟ اليكم التفاصيل
    حركة "أمل" شيّعت شهيدها في كفركلا.. عبد الله: لبنان لا تقوم له قائمة الا بالحوار
    الترشيشي يدق ناقوس الخطر: نخسر أكثر من مليونَي دولار يومياً!

    الأكثر قراءة

    رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس
    حزمة مالية كبرى في طريقها إلى لبنان من أجل اللاجئين.. ماذا كشف رئيس قبرص؟
    جبران باسيل
    تيارات داخل "التيار الوطني" في جبيل.. باسيل يزرع "الشقاق"!
    إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان
    فيديو.. إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان