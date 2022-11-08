المرتضى: بدأنا التحضير للشهر الفرنكوفوني المزمع إقامته في شهر آذار المقبل

أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى بدء الوزارة في تحضيراتها لفعاليات الشهر الفرنكوفوني لشهر آذار العام 2023، وذلك على غرار ما قامت به في شهر آذار للعام 2022 الحالي.

وفي هذا الصدد، وجه الوزير سلسلة مراسلات الى سفراء كل من بلجيكا وكندا وبوركينافاسو وارمينيا وبلغاريا والبانيا وتونس والتشاد وسويسرا ورومانيا وقطر ونيجيريا ومولدوفيا والمغرب والامارات العربية المتحدة وساحل العاج ومصر وقبرص واليونان وفرنسا كما وسفير المنظمة الفرنكوفونية، بهدف تنسيق الجهود وتنظيم احتفالية مشتركة في المكتبة الوطنية في بيروت.

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