المرتضى: لبنان سيتجاوز الازمات عابرا نحو بر الخلاص

رأى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى أن “قدر لبنان ان يعاني تحت وطأة كم من الازمات المرهقة، لكنه كما في كل مرة سوف ينهض من جديد منارة وحدة وتنوع في هذا الشرق”، مشددا على أن “لبنان سيتجاوز الازمات عابرا نحو بر الخلاص، معطلا كيد الكائدين ومستعينا بعون الله ووحدة ابنائه”.

كلام المرتضى جاء خلال رعايته وحضوره حفل الامسية الثقافية لاختتام فعاليات شهر الفرنكوفونية، والتي اقيمت في رحاب مقر جمعية “الفيلوكاليا” دير الزيارة -عينطورة من تنظيم مؤسسة ورئيسة الجمعية والمعهد الأخت مارانا سعد وعدد من الفاعليات السياسية والروحية والدبلوماسية والثقافية يتقدمهم المشرف على الدير المطران حنا علوان ورسالته واعضاء مجلس الادارة، الملحق الثقافي الايراني محمد رضا مرتضوي وسفراء الدول الاعضاء في المنظمة الفرنكوفونية: كندا شانتال شاستني، العراق حيدر البراك، بلجيكا هيبرت كورومان، تونس بوراوي الامام، رومانيا رادو كتالين ماردير ، ارمينيا فاهان اتابكيان، وعدد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية.

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني قدمه جوقة أطفال فيلوكاليا، ثم كلمة ترحيبية من الاخت سعد شددت فيها على “ريادة لبنان بالثقافة وامتياز هويته باختلاف مذاهبه وتنوعه وعلاقاته المتميزة مع الدول عبر العصور”، مشيرة الى “العلاقة المتينة مع فرنسا والدول الفرنكوفونية لما تمَّ بين الدول المذكورة من تبادل للحضارات والثقافات والغنى التاريخي: الذي نحتاجه اليوم في قلب الأزمات لإعادة احيائه”.

بدوره، شدد المرتضى على اهمية إحياء هذا الحفل الموسيقي الذي وصفه ب”اللقاء الروحي – الثقافي” ضمن فعاليات الشه الفرنكوفوني الذي يحتضنه لبنان سنويا، معبرا عن سروره باختتام هذا الشهر في دير الزيارة -عينطورة واعتباره بأقسامه ورسالته “النموذج الحي عن صورة لبنان الثقافية والحضارية والإنسانية في تنشئة جيل اليوم على روح المواطنة والإبداع وبث الوعي وقبول الاخر”.

تخلل الحفل محطات ترنيم وغناء من اساتذة من معهد فيلوكاليا، لارا جوخادار، إيلي شحود وفادي جانبار وجوقات فيلوكاليا (الكبار والصغار) بقيادة الأخت سعد باللغتين العربية والفرنسية.

ثم جال الحضور في ارجاء الدير بأقسامه الأربعة، قسم الموسيقى، قسم الحرفيات، قسم فن الطبخ وقسم الثقافة والروحانيات، كما كان لبوتيك الدير زيارة خاصة بمنتوجاته المتعددة. إضافة إلى العرض المتلفز الذي يشرح رسالة الدير لجمعية ومعهد فيلوكاليا.