المرتضى: لبنان واللبنانيون سينهضون من جديد

رعى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى ندوة بعنوان “فن صناعة الأمل” نظمتها جامعة عصبة النساء women league وبرنامج “senior art of joy” برئاسة سفيرة لبنان لدى مهرجان قطر الدولي للفنون التشكيلية الفنانة التشكيلية مجد رمضان، في قاعة بطحيش في الجامعة الاميركية في بيروت.

حضر الندوة رئيسة عصبة النساء لمياء قعوار، عقيلة رئيس الجامعة الاميركية الدكتورة لميا خوري وعضوات الجمعية وحشد من الفاعليات الثقافية والتشكيلية والسيدات المنضويات تحت لواء البرنامج اللواتي عملن على اكتشاف موهبتهن في الرسم وتطويرها في مرحلة متقدمة من عمرهن، وقد شاركن في مهرجانات محلية ودولية كان آخرها مهرجان قطر الدولي للفنون التشكيلية حيث حصدن جوائز عديدة.

ونوه الوزير المرتضى بعمل “السيدات المتميزات اللواتي يعملن بروح الفريق الواحد المتنوع المنسجم ويسعين الى اتقان الفن وبث الأمل والوعي من خلاله في وطننا، في وقت يسعى فيه الشر الى زرع الشرذمة وبث اليأس والاحباط بين اللبنانيين”، مؤكداً “ان لبنان واللبنانيين سوف ينهضون من جديد لان ثمة روحا في هذا البلد تضج بها نفوس ابنائه تجعلهم يتجاوزن الصعاب والتحديات مهما بلغ حجمها وجسامتها”.

واكد المرتضى ان “وزارة الثقافة مستعدة للتعاون الى اقصى الحدود مع هذا النشاط”.

والقت الرسامة التشكيلية رمضان كلمة استهلتها بشكر الوزير المرتضى على دعمه ورعايته الوفد اللبناني الذي رأسته الى مهرجان قطر الدولي للفنون التشكيلية وحصده العديد من الجوائز.

وعرضت لمسيرتها خلال 5 سنوات، لافتة الى ان تأسيسها مشروع “الرسم السعيد”senior art of joy “ غير مجرى حياة السيدات المشاركات الكبيرات في السن في نواح عديدة أبرزها عدم القلق، القضاء على الوحدة، بث روح الأمل والعيش بعزلة جميلة مع رسم اللوحة. وأعربت عن اعتزازها بما أسسته مع سيدات كانت مواهبهن مطمورة وعادت الى الحياة، وهذا يعود لايمانها المطلق ان الموهبة لا تقاس بالاعمار وما تقوم به تعتبره من الأعمال الانسانية السامية التي تؤمن بها .

واشارت الى انها لم تكتف بان تعرض أعمال السيدات في معارض محلية، بل اصرت على مواكبة المهرجانات الدولية حيث نالت اللوحات التشكيلية الأعجاب من الزوار الذين اشتروا كل اللوحات، على أمل ان يبدأ موسم جديد وانتاج اعمال جديدة والمزيد من المشاركة في المعارض المحلية والدولية.

وتسلم الوزير المرتضى من مؤسسة برنامج “الرسم السعيد” السيدة رمضان والمشاركات ومن السيدة لمياء قعوار women league درعا عربون تقدير واحترام لرعايته ودعمه .