المرتضى: لبنان يملك مقدرات تسمح له بالعودة الى موقع البلد المتألق

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال “محمد وسام المرتضى” في مكتبه في قصر الصنائع، وفدًا من ابناء مدينة زحلة المنتشرين حول العالم، ضم رئيس اتحاد الاندية الزحلية في شمال اميركا نقولا الشقية ورؤساء اندية زحلية في اميركا وكندا، في حضور ممثل جامعة الانتشار الزحلي عضو المجلس البلدي في زحلة “ميشال ابو عبود”، وذلك في زيارة شكر للوزير المرتضى لتعاونه في دعم النشاطات الثقافية التي تقام في المدينة من جهة وإصراره على حفظ الموروث الثقافي اللبناني في بلاد الانتشار من جهة ثانية للتأكيد على الهوية الوطنية.

وحضّ المرتضى الوفد على “اهمية تواصل الأجيال الصاعدة من اصول لبنانية مع اترابهم في الوطن الأم لتوثيق اواصر العلاقات الثقافية والاجتماعية، واقامة الندوات والمحاضرات للتعريف عن كبار الكتاب والادباء اللبنانيين”.

وكان الوفد قد جال في إرجاء المكتبة الوطنية للإطلاع على المقتنيات الموجودة سواء من كتب تاريخية مهمة او مخطوطات نادرة، حيث أعرب رئيس اتحاد الاندية الزحلية بإسم الوفد عن شكره للوزير المرتضى “الذي فعل النشاطات في هذا الصرح الثقافي وجعل من المكتبة قبلة المثقفين”.

واكد الوزير امام الوفد ان “لبنان وعلى الرغم من كل الظروف، يبقى البلد الاجمل في العالم وهو يملك من المقدرات ما يسمح له بالعودة بسهولة الى موقع البلد المنتعش المتألق، وانه وطن يعاني من جملة ظروف صعبة منها زرع الكيان الاسرائيلي بجواره، وعدم التفات العديد من ابناء لبنان الى نعمة الانتماء الى هذا البلد، والى نعمة التنوع الايماني الموجود فيه، والى غنى موروثه الثقافي، وان اعداء لبنان واللبنانيين يريدون منا ان نعيش حالا تجعلنا نيأس من هذا البلد فنهاجر منه الى غير رجعة وتصور لنا التنوع نقمة، وتبعدنا عن موروثنا الثقافي على مستوى اللغة ونمط العيش والتفكير”.

من جهة ثانية، تمنى الوفد على وزير الثقافة في سياق هذا اللقاء، أن يرافقهم لزيارة البلدات الحدودية الجنوبية التي كان قد زارها مع الوفد الحكومي قبل يومين للتعرف على جزء عزيز من وطننا الحبيب.