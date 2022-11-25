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المرتضى: لبنان يواجه جبهات عدة ومنها جبهة ثقافية

منذ 47 دقيقة
وزير الثقافة محمد المرتضى

وزير الثقافة محمد المرتضى

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إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى في مكتبه في السرايا، في حضور رئيسة الكونسرفتوار الوطني هبة القواس والفنانين الذين احيوا الاحتفال الفني الذي اقيم في “قصر الاونيسكو” لمناسبة ذكرى الاستقلال.

وقال المرتضى بعد اللقاء: “شكرنا للرئيس ميقاتي كل الدعم المتمثل بأمور عدة، اهمها حضوره معنا في الحفل الذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع الكونسرفتوار الوطني وكل شخص من الفنانين، ولمس الجميع ما لهذه الدعوة من مردود وطني ونفسي على الشعب اللبناني بأسره، وكانت مناسبة قدمنا للفنانين دروع تقدير على مساهمتهم في نجاح الحفل من دولة الرئيس ووزير الثقافة. نحن نتصرف على اساس ان لبنان يواجه جبهات عدة ومنها جبهة ثقافية، ونحن على استعداد للقيام بكل ما يقتضي القيام به لبث الحياة الثقافية كما يجب الى الشعب اللبناني واعطاء صورة ثقافية بهية عن لبنان للعالم أجمع”.

وإلتقى ميقاتي وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، ثم وزير الاتصالات جوني القرم وعرض مع كل منهما اوضاع وزارته.

كذلك، إستقبل المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازارني وعرض معه لأوضاع اللاجئين الفلسطنيين.

كما إلتقى رئيس مجلس ادارة شركة “طيران الشرق الاوسط” محمد الحوت وعرض معه لأوضاع الشركة.

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