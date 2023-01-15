الأحد 22 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 15 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المرتضى: لحلِّ جميع المسائل العالقة.. فأنين الناس بلغَ مسامع السماء

منذ ساعة واحدة
وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمَد وسام المرتضى

وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمَد وسام المرتضى

A A A
طباعة المقال

أكّد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، أن أنينَ الناس بلغَ مسامع السماء، ولم يبلغ مسامعَ كثيرين على الأرض.

إذ قال: “تعالوا معًا إلى العمل البناء بالتشاور والتوافق لحلِّ جميع المسائل الوطنية العالقة، وعلى رأسِها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعيد النصابَ المفقود إلى الحياة الدستوريةِ المعطلة. ولا ننسَ وجعَ الناس، فإن أنينَهم بلغَ مسامع السماء، ولم يبلغ مسامعَ كثيرين على الأرض”.

كما اعتبر أنه إذا كان من شأن أي ثورة أن تستبقيَ المفاهيم وتكتفي باستبدالِ الأشخاص، فإنها تكون استنساخًا لا علاجًا للواقع المشكوِّ منه، قائلاً: “لعلَّ من أشدِّ المفاهيمِ سوءًا على عيشِنا الوطني، عندنا في لبنان، اعتمادَ الطائفية معيارًا وحيدًا في مقاربة الشؤون العامة. فإنها بمقدار ما تعبر عن جمال التنوع الذي نحن عليه، تصبحُ سببًا للخراب إذا أغرقْنا في الأخذ بها على حساب المصلحة العامة للوطن والمواطنين..”

أضاف: “أقول هذا والشعب يرى ويسمعُ شعاراتٍ كثيرةً تطلَقُ من هنا وهناك، ليس لها موضعٌ تُصْرَفُ فيه سوى سوقِ المزايدات الطائفية التي أفلست تجارتُها”.

كلام الوزير المرتضى جاء خلال حفل تكريمي للفنان التشكيلي بيار شديد  لمناسبة مرور أربعين يوما على رحيله، على مسرح ثانوية راهبات الوردية في بلاط – جبيل بحضور المطران ميشال عون والنواب سيمون ابي رميا وزياد حواط وسليم الصايغ وقائمقام جبيل وفعاليات ادارية وبلدية وثقافية.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب قاسم هاشم
    هاشم يُحذّر من "فوضى تأخذ البلد إلى الأسوأ"
    متقاعدو الأساسي يواصلون تحركاتهم
    متقاعدو الأساسي: أكثرية الشعب تحت خط الجوع.. وسنواصل التحرّك
    الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يتغيّر ببطء
    فجوة بين الأجور ومتطلّبات المعيشة.. وحلول متأخرة "بلا قيمة"!

    الأكثر قراءة

    "جيرارد بيكيه"
    بالفيديو.. بيكيه يرد على إهانة شاكيرا بطريقته الخاصة!
    آر بوني غابرييل تفوز بلقب "ملكة جمال الكون"
    بالفيديو والصوَر.. فوز الأميركيّة آر بوني غابرييل بلقب "ملكة جمال الكون"
    عناصر من حزب الله
    بالصور.. مقتل قيادي كبير في حزب الله!