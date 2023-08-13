ردّ المكتب الإعلامي لوزير الثقافة محمد وسام المرتضى على النائب مارك ضو دون ان يسمّيه، وقال في بيانٍ صادر عنه: “قلْ لمن يكتب لك أنّ من قواعد تفسير القاعدة القانونية أنه عند وجود نصّين عام وخاص فإن النصّ الخاص هو الذي يتقدّم في التطبيق، وعند تعارض نصّ دستوري مع نصّ معاهدة أو ميثاق فإنّ الأوّل هو الذي يسمو على الثانية”.

وأضاف، “انّه عند تنازع القواعد القانونية بين اولى داخلية واخرى دولية فإن حلّ التنازع يكون باستبعاد القاعدة المخالفة لقواعد النظام العام الداخلي المبني على جملة مبادىء وأسس منها القيم الاخلاقية والآداب العامة”.

وأردف، “قل هذا للّذي كتب لك أو لعلّه “التي” لا ندري إذ لا نعلم إن كان الذي كتب “هو” أم “هي” أم يختزن الوضعَين في الوقت عينه أي أنّه “هو وهي”… قلْ “له-لها” -احتياطاً- ذلك وأطلب “منه – منها” الشرح والتفسير لكي تستنير يا جناب “مشرّع الغفلة” وقلّ “له – لها” أيضاً إنّ تطبيق النصوص حسب تسلسل أرقامها إنّما هو الجهل بعينه”.

وتابع المرتضى، “وقانا الله شرّ هذا الزمان الذي أصبح لنا فيه “نوائب شذوذ” كمثل جنابك أفرزها قانون انتخاب شاذ، والعجب ان يتسنّى لمثلك ان يجلس مجلساً شغله كمال جنبلاط”.

ولفت إلى أنّه، “لو كان لمعالي وزير الثقافة أن يسأل الشهيد الكبير في عليائه عن رأيه فيك وفيما كتبت واقترحت لكان رحمة الله عليه أجاب حتمًا:” لا تُعره اهتماماً. فمنذ متى تبالي ثقافة الدرّ المكنوز بالتفهة والموتورين نوّاب الغفلة ومشرّعي الشذوذ.”

وختم البيان، “عليه نختم: دع غيظك يقتلك يا نائب الغفلة ومشرّع الشذوذ وثمرة القانون الشاذ فلن نبالي بك ولن نردّ على تفاهاتك”.