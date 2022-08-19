المرتضى يطّلع على مشاريع ستقام في المركز الدولي لعلوم الإنسان اليونيسكو - بيبلوس

التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال “محمد وسام المرتضى”، في مكتبه، المديرة العامة لمجلس إدارة المركز الدولي لعلوم الإنسان اليونسكو – بيبلوس الدكتورة “دارينا صليبا أبي شديد”، ترافقها مسؤولة البرامج “فانيسا صفير”، وأطلعتاه على كل التحضيرات الجارية لعدد من المشاريع والمؤتمرات التي ستقام في المركز .

وبعد سلسلة اقتراحات قدمها المرتضى، تم التوافق على إقرار أبرزها: رعاية المرتضى وحضوره المؤتمر الإقليمي عن القوانين البيئية في المنطقة العربية، الذي سيعقد في أيلول المقبل، رعاية المرتضى المؤتمر الإقليمي عن اللغة العربية المزمع عقده في تشرين الأول المقبل، مشاركة لبنان عبر وزارة الثقافة والمركز في مؤتمر اقليمي عن المرأة والقضاء الذي سيعقد في دولة قطر، إضافة إلى انعقاد مؤتمر دولي عن الإنسانيات البيئية سيعقد في تشرين الثاني المقبل بحضور عدة وزراء لبنانيين ومحاضرين واكاديميين عرب واجانب .

كما عرضت أبي شديد على المرتضى تحويل المركز إلى مركز صديق للبيئة، ليكون مركزاً رائداً في لبنان والمنطقة يحافظ على التراث الانساني ويستفيد من الطاقة البديلة، وأطلعته على خرائط المشروع التي أثنى عليها المرتضى، طالبًا باعتمادها كنموذج رسمي من الوزارة.

ونوه المرتضى بـ”عمل المركز وديناميكيته”.