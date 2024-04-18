المرتضى يعرض شؤوناً ثقافية وتنموية

تسلم وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في القصر البلدي الميناء – طرابلس كتابًا من رئيسة المركز الدولي لعلوم الانسان في جبيل SICH الدكتورة دارينا صليبا ابي شديد من تأليفها، تشرح فيه انجازات المركز لفترة 5 سنوات منذ تسلمها مهامها.

كما تناول اللقاء تفعيل التعاون بين الوزارة والمركز في عدد من النشاطات الثقافية اضافة الى امكانية مشاركة المركز ضمن فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024

كذلك بحث المرتضى مع امين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير في شوؤن تنموية عامة ، واستبشر منه خيرًا إن عملية إعادة تأهيل طريق نفق شكا ستبدأ قريبًا.

كما بحث أمورا تنموية في منطقة كسروان مع مؤسس ورئيس مجلس ادارة Gaf&co بيار عازار، وتركز البحث حول الشؤون الإنمائية والثقافية في منطقة فتوح كسروان والمعالم التراثية والثقافية لمنطقة كسروان ككل. وتطرق اللقاء الى موضوع التحضيرات لفعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية لعام 2024 واهمية هذا الحدث الثقافي المرتقب.