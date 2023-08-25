الجمعة 9 صفر 1445 ﻫ - 25 أغسطس 2023 |
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المرتضى يتهم بعض النواب بسن قانون لتشريع الشذوذ

منذ 38 دقيقة
وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى

وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى

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كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر منصة “اكس” : “الفيلم مجرد حلقة من برنامج متشعب يعمل على الترويج للشذوذ في مجتمعنا اللبناني بوسائل مختلفة منها ما هو سينمائي (كالفيلم المذكور) وتربوي (كالمواد التي جرى السعي لإدخالها إلى المدارس وتم منعها من قبل وزارة التربية) ومسرحي(كالعروض التمثيلية والواقعية المتهتكة التي يقدمها البعض في بعض المقاهي والملاهي والاماكن) وإعلامي( من بعض الاعلام المشبوه في ارتباطاته ومصادر تمويله والذي تهاجم أبواق كل من يتصدى لترويج الشذوذ) والكتب (التي تعرضها احدى المكتبات في بيروت) فضلا عن مجموعات على التواصل الاجتماعي تشجع الشذوذ وتصوره أمرا طبيعيا حضاريا.

وتابع: “ولكن الوسيلة الأخطر لترويج الشذوذ هي الوسيلة التشريعية بدليل أن بعض النواب حاولوا سن قانون لتشريع الشذوذ (أي لجعله مسموحا وطبيعيا)من خلال اقتراح قانون وقع عليه بعضهم عن عدم تبصر أما بعضهم الآخر فعن علم وإرادة تنفيذا منهم لإلتزاماتهم تجاه مموليهم الخارجيين”.

وأضاف المرتضى: “محاولة تشريع الشذوذ بقانون هي الأخطر وكان سيليه سعي لتشريع زواج الشاذين والاعتراف به وتشريع تبنيهم للأطفال. لكن نطمئن اللبنانيين أن هذه المحاولة التشريعية لن تمر وجرى إسقاطها ولن يجرؤ أحد ممن وقع على اقتراح القانون أن يطالب بإقراره لأن الراي العام اللبناني يرفض ذلك وسيلفظ ويعري الساعين إليه…أما القانون الذي سيصدر فهو قانون “معاقبة ترويج الشذوذ” الذي كان لنا شرف اقتراحه وسيجري إقراره قريبا بإذن الله”.

وفي الختام، نقول لشياطين الشذوذ أن أعناقكم مهما اشرأبت ستبقى تحت أقدام الحق لأنه الغالب على الدوام. (ونعيد نشر صورة الشيطان منهزما لأنها أزعجتكم).

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