المرتضى: الشذوذ والترويج له مرفوض اسلامياً ومسيحياً

غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، محمد وسام المرتضى، على حسابه عبر منصّة “X”: “الشذوذ، الترويج له، تشريعه، مرفوضٌ اسلامياً ومسيحياً، مقبولٌ، بل يُسعى اليه، صهيونياً وماسونياً”.

وأضاف، “لا يصحّ أن يُنسب الرفضُ إلى عقيدةٍ واحدةٍ بعينِها، ويُصَوَّرَها فكراً متخلّفاً”.

وتابع، “خصوصًا عندما يصدر هذا الاتّهام عن مرجعيات وشخصيات لا دأب لها إلاّ التشدّد في الفكر الطائفي لتحقيق مكاسبها السياسية، بحيث يتشبّثون بالدين من أجل منافعهم فيرفعون المتاريس النفسية ويحرّضون ضدّ المكوّنات الاخرى، وينبذونه عند مقاربة القيم الأخلاقية التي يوصي بها دينهم لحماية مجتمعهم”.

#الشذوذ، الترويج له، تشريعه، مرفوضٌ اسلامياً ومسيحياً، مقبولٌ، بل يُسعى اليه، صهيونياً وماسونياً.

لا يصحّ أن يُنسب الرفضُ إلى عقيدةٍ واحدةٍ بعينِها، ويُصَوَّرَها فكراً متخلّفاً. pic.twitter.com/LUpVXHwFwM — القاضي محمد وسام المرتضى وزير الثقافة (@JugeMMourtada) August 14, 2023

سبق واصدر المرتضى قرارًا في ما يتعلق بموضوع فيلم باربي جاء فيه:

“لدى التدقيق، تبيّن أنَّ فيلم “باربي” المُزمع عرضه قريباً في دور السينما اللّبنانية، يتعارضُ مع القيم الأخلاقية والإيمانية ومع المبادئ الراسخة في لبنان، إذْ يروّج للشذوذ والتحوّل الجنسي ويُسوّق فكرةً بشعةً مؤدّاها رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقاً أمام التطوّر الذاتي للفرد لا سيّما للمرأة.

وبما إنَّ وزارة الثقافة وسائر الجهات المعنيّة، مدعوون الى الالتزام تمام الالتزام بما خلُص اليه اللقاء الوزاري التشاوري المنعقد في “الديمان” في تاريخ 8/8/2023، والذي أكّد على وجوب “التشبّث بالهويّة الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقيمها الايمانية لا سيما قيمة الأسرة، وحمايتها، ومواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يُجمع عليها اللبنانيون”.

ولمّا كان من الجليّ أنَّ هذا الفيلم يُخالف بمحتواه الآداب والقيم لا سيّما قيمة الأسرة ويخالف المبادئ الوجدانية والأخلاقية والإيمانية التي تُشكّل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني، وأنّ عرْضه في لبنان سيكون له أبشع الآثار والنتائج لا سيّما على الأطفال بشكلٍّ خاص والناشئة بشكلٍ عام؛ لذلك يُقرّر:

أوّلاً- توجيه كتابٍ الى الأمن العام اللبناني، بواسطة معالي وزير الداخلية والبلديات، لاتخاذ كلّ الإجراءات اللّازمة لمنع عرض هذا الفيلم في لبنان.

ثانياً-إبلاغ نسخة عن هذا القرار من جانب النائب العام لدى محكمة التمييز للتفضّل بالاطلاع وإجراء المقتضى.

ثالثاً- نشر نسخة عن هذا القرار وإبلاغه ممن يلزم”.