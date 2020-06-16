المرحلة السابعة من دخول اللبنانيين عبر العبودية باشراف الامن العام

بدأت المرحلة السابعة من دخول اللبنانيين العائدين من سوريا عبر نقطة العبودية الشمالية الحدودية، باشراف المديرية العامة للامن العام اللبناني. حيث تم اتخاذ كافة االتدابير الاحترازية الوقائية الصحية، وتنظيم عملية الدخول والحرص على الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات.

كما تم تسجيل اسماء العابرين واماكن حجرهم الملزم لمدة 14 يوما، وارقام هواتفهم للتواصل عند اي حالة طارئة، وذلك بمواكبة فريق طبي وتمريضي من وزارة الصحة عمل على اجراء الفحوصات الروتينية اللازمة للداخلين لجهة اخذ الحرارة وسؤالهم عن وضعهم الصحي واخضاعهم جميعا لاخذ عينات الPCR الخاصة بفيروس كورونا المستجد.