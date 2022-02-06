المرشحة عن دائرة كسروان جوزفين زغيب: هناك فرصة ان يخرق المستقلون بحاصلين

أكدت المرشحة عن دائرة كسروان جوزفين زغيب أن “هناك فرصة حقيقية اليوم بأن يخرق المستقلون بحاصلين في كسروان، ونحن لن نترك هذا الجبل، نحن باقون فيه وسنبقى في المواجهة مع هذه السلطة”.

وجاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته حملة ONE YOUNG LEBANON لاطلاق مشروعها بقيادة المرشحة عن دائرة كسروان- جبيل جوزفين زغيب.

واشارت زغيب في كلمة الى انه: “عندما أطلقنا برنامجنا في ال2018 حذرنا المواطنين من أن سعر ربطة الخبز سيصل الى 10 آلاف ليرة وتنكة البنزين سترتفع، إلا أن الناس اعتبرت اننا نبالغ. اليوم كيان لبنان مهدد بسبب سوء إدارة السلطة والسرقة وهدر المال العام والمحاصصة والفساد، وحتى أموال الاحتياطي الالزامي في المصرف المركزي قد صرفت، وهي اموال المودعين اللبنانيين، شبابنا هاجروا، نسبة الفقر والبطالة تخطت ال50%، لا كهرباء، لا مياه، لا بنى تحتية ولا طرقات. لكن وجودكم اليوم يؤكد لنا أنكم مؤمنون بحملتنا وتريدون التغيير”.

أضافت: “منذ ال2013 طرحنا أنفسنا كبديل جدي لأننا كنا نعلم إلى أين سيصل البلد، إلا أن السلطة مددت لنفسها مرتين لانها كانت خائفة، ولأنهم لا يؤمنون بالدولة، لكننا لم نستسلم وعدنا وترشحنا بأكبر تحالف من المستقلين ضم 66 مرشحا ومرشحة في لوائح موحدة على صعيد كل لبنان “لوائح كلنا وطني”، واستطعنا أن نخرق بنائبة. ونحن لدينا مشروع حقيقي لبناء لبنان الدولة الذي نطمح إليه مستندين على أسس علمية”.

ورأت أنه “علينا تعميم سياسة الشفافية والمساءلة والمحاسبة، ويجب اشراك المواطن في عملية صنع القرار، وللمواطن اليوم فرصة حقيقية باحداث التغيير، ونريد حوكمة رشيدة وشفافة لكل القطاعات، ونريد محاربة الفساد ليس فقط بالشعارات”.

ولفتت إلى أن “هناك أسرا بكاملها اليوم تغادر البلد، بسبب ما فعلته هذه الطبقة بشعبها”، معتبرة ان “ثورة 17 تشرين كانت ثورة حق، وانتفاضة على الظلم، ولن يموت حق وراءه مطالب، على الرغم من كل ما حملوه من مصائب للثورة، وكأنهم نسيوا ما فعلت المصارف وما فعلت أيديهم، وأن هناك منظومة فاسدة وطائفية قسمت الجبنة والبلد، ونحن منذ ال2015 ومع حملة طلعت ريحتكن نطالبهم بالرحيل”.