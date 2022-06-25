المرشدية العامة للسجون تفقدت سجن درك البترون

زار وفد من “المرشدية العامة للسجون” المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، سجن درك البترون في السرايا، حيث كان في استقبالهم آمر السجن الملازم أول فراس زغيب.

وضم الوفد كلا من رئيس إقليم السجون في محافظتي الشمال وعكار الأب طوني فياض اللعازاري، رئيس لجنة الإعلام والعلاقات جوزيف محفوض، أمينة سر لجنة التواصل برنا ديب فضل الله، رئيسة جمعية “لتكن مشيئتك” روزين دانيال صعب وعضو اللجنة الإعلامية المركزية ميشال حلاق.

وجال الوفد داخل السجن، مستمعا لأوضاع السجناء ومطالبهم، وبحث فياض معهم أمورا إنسانية واجتماعية، مؤكدا لهم مساعدتهم ضمن الإمكانات المتوافرة والاتصال مع الجمعيات الدولية لمساعدة كل السجناء بعد موافقة الهيئة التنفيذية والمرشد العام في لبنان الأب جان مورا والمطران مارون العمار، رئيس “اللجنة الأسقفية عدالة وسلام” والتنسيق مع رابطة كاريتاس لبنان بالتعاون مع الجهات المانحة.

وأكد الرئيس الإقليمي أن “هدف الزيارة المساعدة لتحقيق بعض المطالب والوقوف بجانب السجناء والتواصل مع عائلاتهم، وخصوصا في هذا النهار الذي يصادف اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وحقوق الإنسان”.

بعد ذلك، زار فياض ووفد المرشدية، رئيس أمن عام البترون الرائد جورج خطار في مكتبه، منوها بدوره في متابعة ملفات المواطنين، موجها التحية والتقدير إلى المدير العام للأمن العام اللواء الركن عباس ابراهيم. وشكر خطار فياض ووفد المرشدية مقدرا تضحياتهم في هذه المرحلة من أجل خدمة السجين والإنسان.

ختاما، زار وفد المرشدية مكتب جهاز أمن الدولة في البترون، والتقى رئيس المكتب الرائد ميشال فارس، منوها بدوره الأمني من خلال متابعته الحثيثة التي تمس بعمل الأمن القومي. وحيا فياض المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا. وشكر فارس لفياض والوفد الزيارة، مقدرا عملهم الإنساني والاجتماعي والوطني، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح الدائم والمستمر لمصلحة الوطن والإنسان.