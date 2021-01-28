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المرصد الشعبي لمحاربة الفساد: من يستحق الإعدام الميداني هم سارقو الهبات الصحية

28 - يناير - 2021
المرصد الشعبي لمحاربة الفساد

المرصد الشعبي لمحاربة الفساد

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اعتبرت اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد”، في بيان اليوم، انه “من الطبيعي أن تتحرك الناس نتيجة الجوع والقهر وإنهيار قيمة النقد الوطني، لكن من غير الطبيعي موت الأشخاص بالرصاص الحي، فمن يستحق الإعدام الميداني هم سارقو الهبات الصحية ومن يؤمنون الغطاء السلطوي لمحتكري الدواء وحليب الأطفال”.

واشارت الى ان “ثمة مطابخ سوداء تضمر السوء لثوار لبنان وعلى القيمين على الأجهزة الأمنية فضحهم ومحاسبتهم بالسرعة القصوى حتى لو كان البعض منهم يحمل الصفة الأمنية”.

واعتبرت ان “الإستعمال المفرط للقوة وإطلاق الرصاص المطاطي والحي بشكل مباشر على المواطنين لن يمر مرور الكرام، وسيكون لنا إجراءات قانونية أمام القضاء وسنسقط حصانات فراعنة هذا العصر الرديء”.

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