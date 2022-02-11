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«المرفأ والطرق وسكك الحديد».. اهتمام ايطالي بالاستثمار في لبنان

11 - فبراير - 2022
علما لبنان وايطاليا

علما لبنان وايطاليا

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه سفيرة إيطاليا نيكوليتا بومباردييري، يرافقها وفد من المكتب التجاري في السفارة ووفد من اتحاد المقاولين الايطاليين، وكان عرض لآفاق التعاون في القطاعات التي تعنى بها الوزارة، ومنها النقل وسكك الحديد وقطاع المرافىء والبنى التحتية والخدماتية.

ورحب حميه بالشركات الايطالية كافة المهتمة بالإستثمار في لبنان، وتحديدا في عدة مجالات منها امكانية الاستثمار من قبل الشركات المختصة بإنشاء نفق ضهر البيدر الذي يربط بيروت بالبقاع باعتباره شريانا حيويا للمنطقة أكان عبر نظام ال BOT او نظام PPP، وكذلك في مجالات النقل وسكك الحديد وتأهيل الطرق ومرفأ بيروت.

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