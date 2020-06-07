المركز الثقافي الإسلامي: ما حصل أمس مرفوض قطعاً

عناصر مليشيا حزب الله، وهم يحاولون الاعتداء على المتظاهرين السلميين
عناصر مليشيا حزب الله، وهم يحاولون الاعتداء على المتظاهرين السلميين

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اعتبر رئيس “المركز الثقافي الإسلامي” الدكتور وجيه فانوس، في بيان

أن “ما حصل يوم أمس، من كلام في حق أم المؤمنين، السيدة عائشة رضي الله عنها، لأمر مرفوض قطعا؛ بل هو عمل إجرامي يخرج كل من في البلد، عن مسار مطالب الحياة الشريفة والحق في العيش الكريم؛ إلى أزقة وعرة معتمة كريهة، ليس لأي من اللبنانيين الوطنيين الشرفاء، مصلحة الخوض في بؤر نجاساتها والعبور فوق آثام أوحالها”.

وتوجه “إلى جميع القيادات، دينية وسياسية وفكرية، لنقول لناسها كافة، وللقيمين على توجهاتها والمسؤولين عن تدابيرها، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته؛ وكلكم اليوم مسؤول، أمام الله وأمام اللبنانيين جميعا، عن أي خراب، بدأت ظلاله السوداء تطوف بشوارعنا وبيوتنا وتقتل الحياة فينا. إمنعوا الفتنة، قبل أن تغتال الفتنة الوطن بكل من فيه، بل وما فيه”.

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