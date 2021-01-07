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المركز الطبي في الأميركية اعتذر عن استقبال أي زائر في قسم المرضى الداخليين

منذ 40 دقيقة
مستشفى-تعبيرية

مستشفى-تعبيرية

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أعلنت إدارة المركز الطبي في الجامعة الأميركية ببيروت في بيان، أن “المركز الطبي في الجامعة، تماشيا مع القرار الصادر عن الأمانة العامة في مجلس الوزراء ب5-1-2021 في ما يتعلق بالإقفال العام، يعتذر عن استقبال أي زائر في قسم المرضى الداخليين نهائيا خلال الفترة المقبلة، وذلك بما يتماشى مع سياسة المركز الطبي في المحافظة على صحة المريض والجسم الطبي والإداري”.

وأشارت إلى أن “العيادات تستقبل المرضى حتى الخامسة بعد الظهر على أن يسمح لمرافق واحد فقط بالدخول مع كل مريض. وبالنسبة إلى الحالات الطارئة التي تحتاج الدخول إلى قسم الطوارىء، إن الإدارة تلتزم استقبال مرافق واحد فقط مع كل مريض”.

وإذ تمنى المركز الطبي على “الجميع التزام هذه الإجراءات”، أكد “ضرورة العمل الحثيث لمكافحة جائحة كورونا بما يضمن سلامة مجتمعنا”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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