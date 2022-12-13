المزروعات اللبنانيّة خالية من "الكوليرا"

كشف وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، عن “إجراء 55 فحصًا عشوائيًا في جميع محافظات البقاع والجنوب، وأجري 60 فحصًا في محافظات الشمال وجبل لبنان مما يمكن اعتباره عملية مسح عشوائية لجميع المحافظات اللبنانية، حيث أتت نتيجة جميع الفحوصات التي أجريت والتي يبلغ عددها 115 فحصًا مخبريًا “سلبيًا”، معلنًا أنّه “نتيجة الفحوصات المخبرية يمكننا تأكيد خلو المزروعات اللبنانية من بكتيريا الكوليرا”.

أضاف: “نحن حرصاء أولاً وقبل كل شيء على إيصال المنتوجات السليمة والصحية إلى المواطن اللبناني، ونتيجة حرصنا على أمننا الغذائي تنعكس تلقائيًا على المنتوجات التي يتم تصديرها الى الخارج، والتي تخضع للفحوصات مرتين، الأولى قبل تصديرها والثانية عند وصولها إلى بلاد الاستيراد، وجميع الفحوصات تأتي مطابقة للمواصفات الصحية المطلوبة”.

كما أعلن وزير الزراعة “إطلاق حملة وطنية مجانية لفحص التربة تستطيع الوزارة من خلال نتائجها ان توجّه المزارع بشكل أدق للاستفادة من أرضه بأقل تكلفة وتقليل استعمال الاسمدة الزراعية بإنتاجية أعلى”.

يشار إلى أنّ الفحوصات المخبرية للعينات العشوائية الخاصة ببكتيريا الكوليرا، أجرتها مصالح الوزارة في محافظات بعلبك – الهرمل، النبطية والجنوب بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والزراعة، وبتمويل من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال.