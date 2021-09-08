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المساعدات وزيادة بدل النقل للأساتذة بين وزيري المالية والتربية

8 - سبتمبر - 2021
وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم العالي

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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، في حضور مدير المالية العامة بالوكالة جورج معراوي، المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، مديرة الارشاد والتوجيه هيلدا خوري ورؤساء روابط التعليم الأساسي والثانوي والمهني.

وتم خلال الاجتماع البحث في موضوع المساعدات الاجتماعية وزيادة بدل النقل للأساتذة والمعلمين والمتعاقدين.

وتناول المجتمعون موضوع شمول المعلمين بالبطاقة التمويلية.

وفي هذا السياق، استقبل وزني ممثلين عن القطاع التربوي الخاص، وتمحور اللقاء حول سبل وإمكانات دعمه.

وأكد وزني “متابعة كل المطالب المطروحة دعما للقطاع التربوي بشقيه الرسمي والخاص”.

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