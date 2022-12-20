المستشار الثقافي الإيرانيّ في بكركي.. وتمنيات بتحسّن الظروف!

شدد المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية كميل باقر على “أهمية لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في إطار زيارات التهنئة بعيد ميلاد السيد المسيح والسنة الجديدة.

من بكركي، تمنى باقر للشعب اللبناني “تحسن الظروف الإقتصادية والمعيشية، والرجوع إلى تعاليم الأنبياء لحل الأزمات والمشاكل الموجودة في مجتمعاتنا وفي المنطقة ولبنان والعالم”.

كان البطريرك الراعي قد إستقبل أيضًا، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، الذي قدم التهاني بالأعياد، مثنيًا على “المواقف الوطنية للبطريرك الراعي الوطنية التي تشكل ضمانًا وخريطة طريق للحلول”.

وإذ أكد بخاري “وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان وشعبه”، أشار إلى “العلاقات التاريخية والعميقة التي تربط بلاده بلبنان وبالبطريركية المارونية خصوصًا”.

ومن زوار بكركي المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الذي هنأ البطريرك بالأعياد.