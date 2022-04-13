المستشفيات أمام مشكلة جديدة.. انقطاع أصناف من البنج

أفادت المركزية بأن بعض المستشفيات بدأت تواجه مشكلة شديدة الخطورة تكمن في الحصول على أنواع من البنج إذ توقف تسليم أدوية البنج الآتية: bupivacaine, trachrium nimbex, esmeron,. الأمر الذي يضع المرضى ومعالجيهم تحت ضعط إضافي في حين يفترض أن تتوفر الراحة النفسية لتسهيل وتسريع عملية الشفاء، من دون أن يحمل المريض همّ انقطاع الأدوية هذا عدا عن كلفة الاستشفاء المخيفة.

في هذا السياق، يكشف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ”المركزية” أنه لا يعرف سبب وقف التسليم “فإما أن تكون الأدوية غير متوافرة في مستودعات الوكيل أساساً أو أنه يرفض التسليم”، لافتاً إلى أن “هذا الواقع يهدّد عمل وخدمات المستشفى، فمن دون البنج لا يمكن إجراء عمليات جراحية”.

وعما إذا كان لدى المستشفيات مخزون من هذه الأصناف، يجيب هارون “بالكاد هي متوافرة في عدد قليل من المستشفيات ويتم الاحتفاظ بها فقط للعمليات الطارئة وتكفي لأيام معدودة، ومخزون بعض المستشفيات منها نفد كلّياً”.