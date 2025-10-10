الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المستشفيات الحكومية في الشمال تحذر من تداعيات وقف التغطية الصحية للاجئين السوريين

منذ 47 دقيقة
المستشفيات الحكومية في لبنان
A A A
طباعة المقال

أعربت المستشفيات الحكومية في منطقة الشمال عن قلقها البالغ إزاء قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بوقف التغطية الصحية للمرضى السوريين اعتباراً من الشهر المقبل، معتبرة أن هذا القرار سيضاعف الأعباء المالية والتشغيلية على المؤسسات الاستشفائية الرسمية التي تعاني أصلاً من ضغوط كبيرة.

وحذرت المستشفيات من أن وقف التغطية سيحرمان عددًا كبيرًا من المرضى السوريين من تلقي العلاج اللازم، خصوصاً الحالات الحرجة والمُنقذة للحياة، ما سيضع الطواقم الطبية أمام تحديات إنسانية وأخلاقية صعبة.

ودعت المستشفيات في بيانها الأمم المتحدة والجهات المانحة إلى إعادة النظر في القرار واستمرار دعم الحالات الصحية الطارئة والإنسانية للسوريين المقيمين في لبنان، حفاظاً على حقهم في العلاج ومنع تفاقم الأعباء الصحية والاجتماعية على النظام الاستشفائي اللبناني.

وأكدت المستشفيات استعدادها للتعاون مع المنظمات الدولية والجهات الرسمية اللبنانية لضمان استمرار الخدمات الصحية لجميع المحتاجين ضمن الإمكانات المتاحة.

وجاء في البيان توقيع المستشفيات الحكومية في الشمال: مستشفى طرابلس الحكومي، مستشفى المنية الحكومي، مستشفى عبدالله الراسي الحكومي، مستشفى سير الضنية الحكومي، ومستشفى أورانج ناسو الحكومي.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري: ملتزمون بأفضل العلاقات الاستراتيجية بين لبنان وسوريا
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والرئيس ميشال سليمان
الرئيس سليمان: لنعود إلى الوحدة ونوقف صراعات المحاور
وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور فايز رسامني
الوزير رسامني يطلق خطة الشتاء بالتعاون مع الأمم المتحدة

الأكثر قراءة

قائد الجيش العماد رودولف هيكل
قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح
الياس بو صعب
بو صعب: حصرية السلاح بيد الدولة أولوية… وباسيل مدعو إلى مراجعة خياراته
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري في بيروت غداً.. فهل يلتقي الرئيس بري؟