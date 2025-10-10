المستشفيات الحكومية في الشمال تحذر من تداعيات وقف التغطية الصحية للاجئين السوريين

أعربت المستشفيات الحكومية في منطقة الشمال عن قلقها البالغ إزاء قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بوقف التغطية الصحية للمرضى السوريين اعتباراً من الشهر المقبل، معتبرة أن هذا القرار سيضاعف الأعباء المالية والتشغيلية على المؤسسات الاستشفائية الرسمية التي تعاني أصلاً من ضغوط كبيرة.

وحذرت المستشفيات من أن وقف التغطية سيحرمان عددًا كبيرًا من المرضى السوريين من تلقي العلاج اللازم، خصوصاً الحالات الحرجة والمُنقذة للحياة، ما سيضع الطواقم الطبية أمام تحديات إنسانية وأخلاقية صعبة.

ودعت المستشفيات في بيانها الأمم المتحدة والجهات المانحة إلى إعادة النظر في القرار واستمرار دعم الحالات الصحية الطارئة والإنسانية للسوريين المقيمين في لبنان، حفاظاً على حقهم في العلاج ومنع تفاقم الأعباء الصحية والاجتماعية على النظام الاستشفائي اللبناني.

وأكدت المستشفيات استعدادها للتعاون مع المنظمات الدولية والجهات الرسمية اللبنانية لضمان استمرار الخدمات الصحية لجميع المحتاجين ضمن الإمكانات المتاحة.

وجاء في البيان توقيع المستشفيات الحكومية في الشمال: مستشفى طرابلس الحكومي، مستشفى المنية الحكومي، مستشفى عبدالله الراسي الحكومي، مستشفى سير الضنية الحكومي، ومستشفى أورانج ناسو الحكومي.