المستشفيات عاجزة.. وفجوة كبيرة في الطاقم الطبي

أوضح مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو أن السنة الماضية استطعنا المواجهة، لكن في حال ارتفعت الاعداد الى مستوى السنة الماضية المستشفيات غير قادرة على المواجهة، ونتيجة الوضع المالي بات المرضى يتوجهون الى المستشفيات الحكومية.

وقال الحلو في حديث إذاعي إن “عدد اسرة وزارة الصحة في المستشفيات الخاصة والحكومية لغاية الآن 597 سريراً و441 عناية فائقة، و”اوميكرون” ينتشر بسرعة وارقام الاصابات سترتفع، ومستشفيات اقفلت اقسام كورونا بسبب الهجرة الكبيرة للجهاز الطبي والوضع المادي”.

وأضاف: “قرار اقفال البلد لم يتخذ بعد لكن في حال ارتفاع ارقام الاصابات عند نهاية الاسبوع عندها يُبنى على الشيء مقتضاه”.

وبدوره، لفت نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أن “المستشفيات التي اقفلت اقسام كورونا فيها من المستحيل إعادة فتحها بسبب عدم وجود الطاقم الطبي والارتفاع الكبير لأسعار المستلزمات الطبية مقارنة مع العام الماضي، وكلفة المازوت التي ندفعها شهريا توازي مجموع الأجور”.

وتابع: “سيكون لدينا فجوة كبيرة في الطاقم الطبي وستستمر لعدة سنوات، والنقص بالادوية هو أخطر من النقص بأسرة المستشفيات”.