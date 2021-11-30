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المستشفيات في ورطة كبيرة

30 - نوفمبر - 2021
مستشفى

مستشفى- تعبيرية

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أكد نقيب المستشفيات سليمان هارون أننا اجتمعنا أمس مع وزير الصحة فراس أبيض الذي يحاول أن يوازن بين الإمكانات المحدودة وحاجيات المستشفيات من المستلزمات الطبيّة. وقال في حديث صحفي: “نحن في ورطة كبيرة”.

في هذا المجال، أشار هارون في حديث سابق له إلى أن “ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي ترافق مع رفع الدعم عن معظم المستلزمات الطبية، أدى إلى ارتفاع التكلفة الإستشفائية، وهذا ما يتحمله المريض”.

وأكد هارون في وقت سابق أيضاً أن “أزمة البلاد إنعكست على العمل الإستشفائي من كل النواحي، من خسارة الكادر البشري التي لا تعوض، وما سيخلق فجوة كبيرة على عدة سنوات، وهي أخطر وجوه الأزمة، إضافةً إلى نقص الأدوية”.

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