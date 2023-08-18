المشاريع الممولة من البنك الدولي على طاولة البحث بين ميقاتي و بيردي

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع المديرة المنتدبة لشؤون العمليات لدى البنك الدولي آنا بيردي، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية.

شارك في الاجتماع المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

وقد تم خلال الاجتماع عرض المشاريع التي يمولها البنك في لبنان وسبل تذليل العقبات التي تعترضها.

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.

بدوره استقبل بوحبيب على التوالي القائم بالاعمال الفرنسي فرنسوا غيوم، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا، سفير الصين جيان مينجيان، وتناول البحث موضوع التجديد لقوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان ( اليونيفيل) المرتقب مناقشته في مجلس الامن في الامم المتحدة نهاية الشهر الجاري.

تجدر الاشارة الى ان وزير الخارجية والمغتربين سيرأس الوفد اللبناني المتجه الى نيويورك الاسبوع المقبل لمواكبة المفاوضات حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل الجديد.