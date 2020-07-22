المشرفية عرض مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ملف النازحين وخطة العودة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

استقبل وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح ونائبه الدكتور يوسف السبعاوي، وعرضوا الأوضاع العامة في المنطقة وملف النازحين وخطة العودة التي أقرت في مجلس الوزراء.

وأعرب الصلح عن “ترحيب جامعة الدول العربية بهذه المبادرة الوطنية للحكومة”.

وبحث المشرفية مع وفد من مستوصف مجدل المعوش – الشوف برئاسة الوزير السابق غسان عطاالله في أبرز التقديمات والأعمال التي يقوم بها المركز والمطلبات التي يحتاجها في ظل الظروف الصحية والاجتماعية الراهنة.

والتقى المشرفية وفدا من بلدة ضهور الشوير – عين السنديانة برئاسة رئيس البلدية المهندس حبيب مجاعص، شكره على “تقديمه معدات لزوم مركز الرعاية الصحية الأولية في البلدة بإدارة جمعية سيدات الإغاثة الشويرية وسيدة البشارة”.