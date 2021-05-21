المشرفية: لتوفير شبكة أمان اجتماعي مستدامة للّبنانيين

شدّد وزير الشؤون الاجتماعيّة والسّياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفيّة على “ضرورة أن يتكامل المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي (ESSN) مع برنامج استهداف الأكثر فقراً (NPTP)، الأمر الذي من شأنه أن يوفّر شبكة أمان اجتماعي مستدامة للعائلات اللبنانيّة، التي تعيش على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة”.

وقال المشرفية، خلال الاجتماع الاول لـ”اللّجنة التّسييريّة لبرنامج الأسر الأكثر فقراً”، الذي عُقد عبر تقنية “زوم”: “هدفنا توفير شبكة أمان اجتماعي مستدامة للبنانيين، وهذا الامر يتطلب العمل على مساري NPTP و ESSN بشكل مواز، والتوصّل الى قاعدة بيانات موحّدة للعائلات اللبنانيّة الأكثر ضعفاً، لتكون الاستجابة أكثر فعاليّة وانصافاً”، منوّهاً بـ”الجهود التي تقوم بها الدّول المانحة، وكل من البنك الدّولي، وبرنامج الأغذية العالمي لدعم برنامج NPTP”.

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حضر الاجتماع ممثّلون عن البنك الدّولي، وبرنامج الأغذية العالمي، والاتّحاد الأوروبي، ألمانيا، فرنسا، النروج، إيطاليا، كندا، المملكة المتّحدة، وعدد من المنظّمات الجّولية. واستعرض المجتمعون “مراحل التّحقق من المعلومات الخاصّة العائلات المستهدفة والمسجّلة ضمن برنامج NPTP والعقبات التي ينبغي تذليلها للبدء في المرحلة الثّانية، والتي من شأنها توفير المساعدة لنحو 75 ألف عائلة لبنانيّة”.