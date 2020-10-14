المشرفية: نسعى الى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للبنانيين

افتتح وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية سلسلة من جلسات حوارية مع الاعلام، في حضور ممثلين عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية للاضاءة على ما تقوم به الوزارة، بالتعاون مع المنظمات الاممية الشركاء كافة، في أربعة مجالات أساسية وهي:

أولويات لبنان للاستجابة للازمة للعام 2021، تفعيل شبكة الامان الاجتماعي للبنانيين وزيادة المساعدات الغذائية للعائلات الاكثر فقرا، الاستمرار في الاستجابة الانسانية للنازحين السوريين، العمل على تفعيل خطة عودة النازحين التي اقرتها الحكومة اللبنانية.

وأكد المشرفية “سعيه الى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للبنانيين من خلال 3 محاور، وهي: زيادة عدد العائلات المستفيدة من “البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا” من 15 الف الى أكثر من 55 ألف عائلة، إطلاق المشروع الوطني للتكافل الاجتماعي في 8 نيسان الماضي ضمن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة تداعيات كوفيد-19، والذي استفاد من تقديماته النقدية 200 الف عائلة لبنانية، وأخرها التفاوض مع البنك الدولي لتأمين مساعدات اجتماعية ل120 الف عائلة”.