برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

المشرفية يتوجّه إلى سورية لبحث ملف النازحين مع الوزراء المعنيين

منذ 37 دقيقة
رمزي المشرفية

رمزي المشرفية

A A A
طباعة المقال

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية أنّه توجّه صباح اليوم السبت على رأس وفد إلى سورية في زيارة يعقد خلالها سلسلة لقاءات على مدى يومين متتاليين.

وسيلتقي المشرفية وزراء: الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون، الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، الشؤون الإجتماعية والعمل سلوى العبدالله والسياحة محمد رامي مرتيني.

وسيتركز البحث في ملف النازحين السوريين وخطّة العودة التي أعدتها وزارة الشؤون وأقرّتها الحكومة اللبنانية في تمّوز الماضي.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

إطلاق نار (تعبيرية)
إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
كركي: ملف رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى بات قاب قوسين أو أدنى
بلال عبدالله
عبدالله: الأمن الصحي للمواطن اللبناني في خطر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سرطان الثدي
التصوير الشعاعي للثدي يلتقط تورماً في ثدي النساء بعد لقاح كورونا
تطعيم كورونا
فضيحة التلقيح: اختفاء 6000 لقاح… ما علاقة حزب الله؟
الدولار
دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه… ولا مخرج قريب للأزمة