المشكلة مالية.. الأحزاب تدعو الحكومة إلى توفير "عامٍ دراسيّ آمن"

بدعوة من مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي، عقد اجتماع للمكاتب التربوية في الأحزاب اللبنانية في المركز الرئيسي للحزب في وطى المصيطبة، وضع خلاله مفوض التربية والتعليم سمير نجم المشاركين في جو الاتصالات واللقاءات الأخيرة التي قام بها الحزب لمعالجة المشاكل التربوية وما تم تحقيقه من تقدم في هذا المجال.

وتداول المجتمعون في الوضع التربوي بشكل عام، وبالمشاكل التي يعانيها المعلمون بشكل خاص، وشددوا على ضرورة تلبية مطالب المعلمين كشرط يسبق انطلاق العام الدراسي المقبل، إذ إن المشكلة الحالية هي مالية وليست تربوية، ويقع على عاتق الحكومة تأمين التمويل اللازم والإسراع في تحويل سلفة الخزينة التي أقرت مؤخرًا إلى حساب وزارة التربية ودفعها للمعلمين بصيغة حوافز بالدولار الأميركي.

كما طالب المجتمعون الجهات المانحة بتحمل مسؤولياتها وبالإيفاء بالتزاماتها تجاه قطاع التربية، حيث يقع على عاتقها تعليم اللبنانيين وغير اللبنانيين وعدم التمييز في هذا الملف.

وأكد الحاضرون على ضرورة رفد المدارس والثانويات الرسمية بالأساتذة والمعلمين، إن بفتح باب التعاقد أو بالتثبيت خصوصًا الناجحين من الفائض في الدورات الأخيرة لمجلس الخدمة المدنية، وبعد التسرب الكبير للكوادر وبلوغ سن التقاعد.

ودعا المجتمعون وزير التربية والتعليم العالي للاستمرار بالسعي لتأمين الأموال اللازمة التي تمكنه من دفع حقوق المعلمين وتأمين المصاريف التشغيلية للمدارس للتمكن من إطلاق العام الدراسي بشكل آمن ومستقر.