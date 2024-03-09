المشهد الصباحي جنوباً.. "بركان" حزب الله يضرب موقع البغدادي

أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا صباح (السبت 9-3-2024) موقع البغدادي بصاروخ بركان ‏وأصابوه إصابةً مباشرة.

في السياق، شهدت أطراف بلدة الناقورة ومناطق حرجية على جبل اللبونة بعد منتصف ليل أمس قصفاً إسرائيلياً أدى إلى اشتعال النيران بالأشجار المعمرة كالسنديان والصنوبر والزيتون.

وفجرا أطلق الجيش الاسرائيلي، نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الاحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب والبستان من مواقعه المتاخمة للخط الأزرق.

وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف نهر الليطاني واستمر العدو الاسرائيلي بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والاوسط.

من ناحية أخرى، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية أمس الجمعة إن رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي أوعز بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة.

وأضافت أنه “في إطار الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب في الشمال، كلف الجيش العميد احتياط موشيه “تشيكو” تمير بمسؤولية إعداد عدة خطط محتملة لعملية برية في لبنان بمستويات مختلفة”.

يشار إلى أن تامير هو من صاغ خطة دخول الجيش الإسرائيلي إلى غزة، إذ طُلب منه “استخلاص الدروس من القتال في القطاع”.

يحمل تمير “59 عاماً” وسام الشجاعة من قائد اللواء الشمالي في الجيش الإسرائيلي، وينحدر من عائلة عسكرية، لكن تاريخه العسكري يحمل عدداً غير قليل من الإخفاقات العسكرية، وتحت قيادته تعرّض عدد من الجنود للموت.