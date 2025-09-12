المصرف المركزي: ارتفاع الفائدة عالمياً يعقد جهود لبنان لإعادة هيكلة ديون السندات الدولية

حذر مصرف لبنان المركزي اليوم الجمعة من أن ارتفاع أسعار الفائدة في العالم سيُعقد جهود البلاد لإعادة هيكلة ديونها من السندات الدولية، التي زادت بشدة في الأسابيع القليلة الماضية وسط آمال في أن يحقق لبنان تقدما في الإصلاحات المتعلقة بالديون.

وجاء التحذير في تقرير منتصف العام الصادر عن مصرف لبنان بشأن الاقتصاد الكلي، وهو أول استعراض عام ينشره البنك المركزي منذ سنوات.

وقال سليم شاهين نائب حاكم مصرف لبنان للصحفيين بأن نشر التقرير يُتيح “فرصة لتعزيز ثقة السوق التي نفتقدها، ونرغب الآن في إعادة بنائها”.

وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في 2019 بعد انخراط النخبة الحاكمة في فساد وهدر في الإنفاق لسنوات، وانزلق إلى حالة تخلف عن سداد ديون سندات دولية 31 مليار دولار في مارس آذار 2020.

وتزايد تعثر لبنان في سداد ديون السندات على نحو ملحوظ.

وأشار تقرير المصرف المركزي كذلك إلى نمو احتياطي السيولة من النقد الأجنبي ليصل إلى 11.3 مليار دولار.

وقال المصرف إن قيمة الاحتياطي من الذهب ارتفعت إلى 30.28 مليار دولار حتى منتصف عام 2025 مدعومة بارتفاع أسعار المعدن النفيس.