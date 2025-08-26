الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تطلق حملة لتحرير 19 نبعًا في إرزاي

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان اليوم انه “في إطار التنسيق الكامل بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبلدية إرزاي، انطلقت اليوم حملة شاملة لتحرير الينابيع بمحاذاة مجرى النهر على طول يمتد بين 2 و3 كيلومتر، ويبلغ عددها 19 نبعًا، أبرزها نبع السلمان”.

وأضاف البيان: “تهدف هذه المبادرة إلى وضع الينابيع في متناول جميع المواطنين ومنع أي شكل من أشكال الاحتكار، بالتوازي مع حملة تنظيف لمجرى النهر لضمان انسياب المياه بشكل طبيعي، إضافةً إلى أعمال تنظيف شاملة لمحيط الينابيع”.

وختم: “تأتي هذه الخطوة في إطار الخطة المستمرة للمصلحة بالتعاون مع البلديات المعنية، والرامية إلى صون الموارد المائية وتنظيم الاستفادة منها”.

