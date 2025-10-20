الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: تنظيف مهرب قناة منسوب الـ600 أسفل بركة أنان لضمان حسن سير منشآت الري

منذ 41 دقيقة
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيانٍ لها، أنّه وفي إطار سعيها الدائم إلى الحفاظ على منشآتها وضمان حسن سير العمل فيها، نفّذت دائرة ري لبعا، عبر فريق الصيانة التابع لها، وبالتنسيق مع مصلحة الاستثمار والصيانة، أعمال تنظيف المهرب عند قناة منسوب الـ600 أسفل بركة أنان.

وأوضحت المصلحة أنّ هذه الأعمال تهدف إلى تأمين الجريان السليم للمياه ومنع تراكم الرواسب والعوائق التي قد تؤثر على التشغيل المنتظم لمنشآت الري، ولا سيما مضخة بلدة أنان.

وأكدت المصلحة في بيانها استمرارها في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية، بما يضمن استمرارية الخدمة بكفاءة عالية، ويحافظ على سلامة البنى التحتية المائية في مختلف أقسام مشروع ري صيدا – جزين النموذجي.

