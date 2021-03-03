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المطارنة الموارنة: احتجاجات أمس دلّت على الفشل الذريع للسلطة السياسية

3 - مارس - 2021
آخر تحديث: 3 - مارس - 2021 2:30 مساءً
المطارنة الموارنة

المطارنة الموارنة

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أكد المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري أن تحرّك بكركي إن دلّ على شيء فعلى أحقية ما ذهب اليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

ولفتوا، في بيان، الى أن الاعتراضات التي حدثت ليل أمس بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار تدلّ على عمق الهوّة التي أوقع الشعب اللبناني فيها اقتصادياً ومالياً وعلى الفشل الذريع للسلطة السياسية في معالجة هذه الحالة وذلك بسبب تمنّعها عن تشكيل حكومة مهمّة.

وطالب المطارنة بالاسراع في التحقيق العدلي الحر من التدخلات السياسية في قضية انفجار مرفأ بيروت وفي النظر بقضية الموقوفين والافراج عن الذين ثبتت براءتهم، مطالبين بالتعاون مع القضاء الدولي لوجود ضحايا ومنكوبين من غير اللبنانيين.

واعتبروا أنه من واجب السلطة السياسية تحصين المؤسسة العسكرية التي بذلت التضحيات الجسام من دماء أفرادها في سبيل تمتين الوحدة الوطنية والسلم الاهلي ومن أجل حماية حدود الوطن وثرواته الطبيعية ومنع تسرب الارهاب.

وتمنوا السهر على إجراء عملية التلقيح على أساس مستوجبات العدالة والانسانية رحمةً بالمواطنين.

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